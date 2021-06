Schöppenstedt: Zeugen zu tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Schöppenstedt. Die Polizei sucht zeugen zu einem tödlichen Unfall, der sich am Sonntagnachmittag in Schöppenstedt ereignete.

Bei dem Unfall am Sonntag fuhr eine 78-Jährige Fahrerin eines Elektrokrankenfahrstuhls auf die Straße und wurde dort von einem Auto erfasst. (Symbolbild)

Die Polizei sucht laut Mitteilung mögliche Zeugen zu dem tödlichen Verkehrsunfall vom vergangenen Sonntag. Hier war in Schöppenstedt in der Neuen Straße, eine 78-jährige Rollstuhlfahrerin gegen 15.50 Uhr bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter (05331) 933-0 in Verbindung zu setzen. Hier die Meldung zu dem Unfall.