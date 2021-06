Corona: Testpunkt UG Wolfenbüttel bietet PCR-Tests an

PCR-Tests in Wolfenbüttel

Ein Röhrchen mit dem Stäbchen für einen PCR-Test Abstrichtest (hier im Helios-Klinikum Schwerin, Symbolbild). Solche Test wird es nun auch in Wolfenbüttel am Schmidt-Terminal geben.

Wolfenbüttel. Die Testpunkt Wolfenbüttel UG bietet am Schmidt-Terminal ab Montag, 7. Juni auch Corona-PCR-Tests an. Das Angebot richtet sich vor allem an Urlauber.