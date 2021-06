Die Stadt Wolfenbüttel gestaltet ihre Beete mit Pflanzen

Wolfenbüttel. Auf geht’s, Sommer, die Bepflanzung ist da! Die Verwaltung verrät, wo es in der Stadt welche Pflanzen und auch Neues zu entdecken gibt.

An den Laternen am Stadtmarkt blüht es bunt.

Farbenfroh in den Sommer

Wolfenbüttel und die Wolfenbütteler starten in den Sommer – und die Stadt hat die dazugehörige Bepflanzung in Angriff genommen. Die ersten Ergebnisse sind schon sichtbar, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

Das Beet an der Kreuzung Schulwall/Bahnhofstraße. Foto: Stadt Wolfenbüttel

Ein neues Ambiente hat demnach die Bepflanzung am Stadtmarkt in Richtung Zimmerhof erhalten. Dort ist die Brücke im Durchgang zum Zimmerhof neu mit acht Edelstahlkästen bepflanzt worden. Diese Stelle wird bestimmt ein beliebtes Fotomotiv werden, mutmaßt die Verwaltung in ihrem Bericht.

Auch die Kreisel bepflanzt

Weiterhin wurden in den vergangenen Tagen die Kreisel am Herzogtor, Ahlumer Straße und Neindorfer Straße mit frischen Sommerblumen bepflanzt. Auch dieses Jahr ist wieder die insektenfreundliche Blühpflanze Strauchbasilikum mit in den Beeten zu finden. Chrysanthemen, Pelargonien, Begonien, Salvien, Tagestes und verschiedene hängende Blüh- und Blattpflanzen runden das sommerliche Bild ab, heißt es weiter.

Später Start wegen der Temperaturen

Eine Besonderheit hat es dieses Jahr mit dem

Die Pflanzkübel am Holzmarkt/Ecke Okerstraße. Foto: Stadt Wolfenbüttel

Pflanzstart gegeben, alle Frühjahrsbeete und Kübel wurden erst nach Pfingsten mit der Sommerbepflanzung neu versorgt. Grund war das extrem lange kühle Frühjahr – laut Deutschen Wetterdienst der kälteste April seit 41 Jahren, schildert Stadt-Pressesprecher Thorsten Raedlein.

Und weiter: Auch in diesen Tagen werde weiter gepflanzt, „damit die Sommerbepflanzung im Stadtgebiet einschließlich der Ortsteile, Schulen und Kitas fertig wird – und der Sommer kommen kann“.

red