Wilde Schlägerei auf der Harzstraße in Wolfenbüttel

Zu einer wilden Keilerei ist es am Sonntag gegen 1 Uhr auf der Harzstraße in Wolfenbüttel zwischen einem 55-jährigen Mann und zwei Frauen gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, sei die eine Frau (35) die jetzige Freundin des Mannes, die andere (43) die Ex-Freundin gewesen. Die Beteiligten hätten wechselseitig aufeinander eingeschlagen und -getreten.

Zeugen versuchen, die Streitenden auf der Harzstraße in Wolfenbüttel zu trennen

Zeugen seien hinzugeeilt, um die Streitenden zu trennen. Nun muss die Polizei noch ermitteln, wer wen und warum geschlagen und getreten hat. Ein Ermittlungsverfahren sei gegen alle Beteiligten eingeleitet werden, teilt die Polizei abschließend mit. Bei der Schlägerei sei Alkohol im Spiel gewesen, so ein Polizeisprecher.

Bereits in der Nacht vorher hatte ein 28-jähriger Mann in einer Wohnung am Heckenkamp in Wolfenbüttel seine Partnerin (41) krankenhausreif geschlagen (wir berichteten). Gegen diesen Mann sprach die Polizei ein Aufenthalts- und Näherungsverbot aus.

Autofahrerin in Sickte hat 3,29 Promille im Blut. Sie fährt trotzdem mit ihrem Skoda

Wie die Polizei weiter berichtet, habe sie am Samstag gegen 19.10 Uhr eine 67-jährige Autofahrerin in Sickte angetroffen, die mit ihrem Skoda unterwegs gewesen sei, obwohl sie erhebliche Mengen an Alkohol zu sich genommen habe. Die Polizei ermittelte eigenen Angaben zufolge einen Wert von 3,29 Promille. Die Frau habe sich einer Blutprobe unterziehen müssen. Ihr Führerschein sei sichergestellt worden. Zudem sei eine Strafanzeige gefertigt worden, hieß es.

