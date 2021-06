Fridays for Future WF Fridays for Future stellt sich gegen Großparkplatz in Wolfenbüttel

Die Wolfenbütteler Gruppe von Fridays for Future wandte sich am Sonntag mit einer Kundgebung gegen den geplanten Großparkplatz für die Meesche. Neben FFF-Aktivisten, am Mikrofon Nicolas Hoops, kamen auch Bürger der Stadt zu. Wort. Foto: Frank Schildener

Wolfenbüttel. Fridays for Future will nicht, dass der Parkplatz gebaut wird. Bei ihrer Demo am Sonntag in Wolfenbüttel kamen auch Bürger spontan zu Wort.