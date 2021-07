Betrugsversuch per Telefon: 80-Jähriger in Dettum legt auf

Enkeltrick am Telefon

Zu einem Betrugsversuch kam es am Dienstag gegen 12 Uhr bei einem 80-Jährigen in Dettum. Eine Unbekannte teilte dem Mann nach Polizeiangaben am Telefon mit, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Bei Zahlung einer fünfstelligen Geldsumme würde die Verursacherin nicht inhaftiert. Doch der Mann erkannte die Betrugsmasche und beendete das Telefonat. Schaden entstand nach Polizeiangaben nicht.

Einbrecher erbeuten Nahrungsmittel in Schladen

Bei einem Einbruch in einen Verkaufsraum für landwirtschaftliche Erzeugnisse erbeuteten die Täter an der Harzstraße in Schladen Nahrungsmittel. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter (05335) 929660.

