Wolfenbüttel erhält 400.000 Euro Förderung für Kunstrasenplatz

Michael Birke, der Vorsitzende des MTV Salzdahlum, steht auf der Salzdahlumer Sportanlage am Rande des B-Platzes, der demnächst in einen Kunstrasenplatz verwandelt werden soll.

Große Freude bei der Stadt und der Fußballabteilung des MTV Salzdahlum: Die Stadt Wolfenbüttel erhält 400.000 Euro aus dem Sportstättensanierungsprogramm des Landes Niedersachsen für die Umwandlung eines Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz.

Die Verwaltung schlägt die Umwandlung des B-Platzes auf der Sportanlage des MTV Salzdahlum in einen Kunstrasenplatz vor. Stimmt der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 29. September zu, sollen die Arbeiten im kommenden Jahr erfolgen, teilte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Der städtische Sportausschuss hatte den Bau schon vor einigen Wochen empfohlen.

Dank des Bürgermeisters

Bürgermeister Thomas Pink freute sich über die Nachricht aus Hannover und richtete seinen Dank auch an die Landtagsabgeordnete Dunja Kreiser. Die sportpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion habe den Antrag der Stadt unterstützt und „somit einen großen Anteil an der Bewilligung“.

Ziel der Stadt ist es – nach dem Neubau der Sportanlage Schweigerstraße im Jahr 2012 und der umfassenden Sanierung des Sportparks Meesche im Jahr 2020 – mit der Schaffung weiterer Kunstrasenspielfelder die Rahmenbedingungen für den Trainings- und Spielbetrieb aller Fußballmannschaften in der Stadt Wolfenbüttel signifikant zu verbessern.

