Cremlingen nimmt Radwege unter die Lupe

Cremlingen. Die Gemeinde Cremlingen will das Radverkehrskonzept fortschreiben und fahrradfreundliche Kommune werden. Es hat erste Gespräche gegeben.

Das Auftaktgespräch zur Fortschreibung des Radverkehrskonzepts für die Gemeinde Cremlingen hat kürzlich stattgefunden. Wie die Gemeinde berichtet, nahmen neben Bürgermeister Detlef Kaatz und den zuständigen Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Magdalena Zimmermann (Klimaschutz) und Ina Weber-Schönian (Grün- und Landschaftspläne, Bauleitplanung) auch Peter Bischoff und Christoph Reineking vom Verkehrsplanungsbüro „shp Ingenieure“ aus Hannover teil. Sie stellten demnach die geplante Vorgehensweise vor.

Cremlingen will die Radinfrastruktur verbessern

Das aktuelle Radverkehrskonzept sei bereits im Jahr 2010 fertiggestellt worden, die Fortschreibung und Erweiterung dann 2019 beschlossen worden. Ziel sei es, die Radverkehrsinfrastruktur zu verbessern und auszubauen. Weiterhin strebe die Gemeinde Cremlingen die Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune an.

Im Rahmen der Fortschreibung werde der Ist-Zustand der Radverkehrsinfrastruktur im Gemeindegebiet auf Basis einer ausführlichen Bestandsaufnahme festgestellt und dokumentiert. „Das heißt, dass das Wegenetz befahren, der Bestand an Abstellanlagen geprüft und Wegweiser und weitere Begleitinfrastruktur erfasst werden.

Auch die Anschlüsse in benachbarte Radnetze werden betrachtet

Neben Zielen und Quellen des Radverkehrs – Schulen, größere Arbeitgeber, Sport- und Freizeiteinrichtungen – werden außerdem die veränderten Rahmenbedingungen durch die steigende Nutzung von E-Bikes und der damit erhöhte Fahrradradius betrachtet“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Besonderes Augenmerk werde außerdem auf den Anschlüssen in benachbarte Radnetze – zum Beispiel nach Braunschweig – liegen. Eine umfangreiche Beteiligung der Öffentlichkeit werde ebenfalls Teil des Prozesses sein.

So könne bereits jetzt über die Plattform www.radar-online.de zum Beispiel Meldung über Mängel an Radwegen gemacht werden. Im Herbst werde ein öffentlicher Workshop stattfinden, in dem erste Zwischenergebnisse präsentiert und weitere Ergänzungen entgegengenommen werden sollen.

