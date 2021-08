Nur noch an diesem Wochenende ist in der Galerie Kulturhaus von Klaus Kämpfe-Burghardt (rechts) mit einer Nachtaufnahme von Detlef Bluhm die Hauptausstellung „Nachtsichten & Blaue Tage" zu sehen. Romain Burgy wird dann auch noch am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr durch seine Ausstellung zum Thema Wohnwelten führen.