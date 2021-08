Unbekannte brechen in Schöppenstedter Umspannwerk ein

Unbekannte haben sich in der Zeit von Mittwoch, 25. August, 12.30 Uhr, bis Freitag, 27. August, 11 Uhr, Zugang zum Umspannwerk der Avacon Netz GmbH am Schwarzen Weg in Schöppenstedt verschafft. Das teilt die Wolfenbütteler Polizei am Samstag mit.

Wolfenbütteler Polizei sucht Zeugen

Dort drangen sie gewaltsam in ein Gebäude ein und entwendeten unter anderem diverse Erdungsgarnituren im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 oder in der Polizeistation Schöppenstedt unter (05332) 946540 zu melden.

red

