Dr. Christian Schrader heute in "seiner Straße". 20 Jahre hat er in der Klosterstraße in Wolfenbüttel gelebt. Lebensmittelpunkt der Kindheit war das Pfarrhaus (drittes Haus von links). Die Innenstadt am Fuße der Hauptkirche war später für weitere 17 Jahre Arbeitsort für ihn. Seine Praxis befand sich von 1981 bis 1998 wenige Meter vom Elternhaus entfernt an der Reichsstraße.