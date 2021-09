Wolfenbüttel hat bald seinen eigenen fairen Kaffee

Verschiedene Aktionen sind von der Fair-Trade-Steuerungsgruppe und beteiligten Einzelhändlern am 1. Oktober im Rahmen des Tags des fairen Kaffees in Wolfenbüttel geplant.

An diesem Freitag, 1. Oktober soll in Wolfenbüttel nicht nur der „Tag des fairen Kaffees“ mit verschiedenen Aktionen gefeiert werden, an diesem Tag werde auch ein fairer Wolfenbüttel-Kaffee seine Premiere geben. Das teilt die Stadt mit. Am „Tag des fairen Kaffees“ können Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler laut Stadt Fakten über das Lieblingsgetränk vieler Menschen, den Röstungsvorgang und Kaffee-Rezepte erfahren.

An der Aktion nehmen verschiedene Wolfenbütteler Händler, Cafés und Geschäfte teil und bieten verschiedene Aktionen an. So soll es eine Ausstellung „Fairer Handel“ mit Informationen über fairen Kaffee zu sehen geben.

Mit einer Kaffee-Refill-Aktion, unter dem Motto „#machKAFFEEfair“ sollen für die Wolfenbütteler Tafel und Suppenküche Spenden gesammelt werden. In der Aktion können verschiedene Kaffeesorten bei Partnerbetrieben verkostet werden, dabei können Besucherinnen und Besucher einen eigenen Mehrwegbecher mitbringen oder Wolfenbütteler Kahla-Becher nutzen. Ab 10 Euro Spendenbeitrag kann laut Stadt an der Refill-Aktion teilgenommen werden.

Ab diesem Freitag könne laut Stadt auch „Der faire Wolfenbüttel Kaffee“ von El Puente im Weltladen und in der Tourist-Info bezogen werden. Der neue Wolfenbütteler-Kaffee zeichne sich durch einen würzigen Geschmack und Bitterschokoladen-Aroma aus, so die Stadt. Er soll kaum Säure haben, stamme aus kontrolliertem biologischem Anbau und werde aus Bio-Arabica-Bohnen aus fairem Handel hergestellt. Herkunftsland des Wolfenbütteler Kaffees ist Mexico, für 4,50 Euro könne der Kaffee erworben werden.

Das Kaffeezeit bietet von 10 bis 11.30 Uhr ein „faires Kaffeefrühstück“ (mit Voranmeldung: (01575) 1102593) an. Sheka Forest bietet seine Kaffeespezialitäten aus Äthiopien im Verkaufswagen zwischen Lange Herzogstraße und Stadtmarkt an. Bei Blütenzauber gibt es ganztägig einen „fairen Kaffeesnack“. Das Richter Café (Lange Herzogstraße 19) bietet ein Gewinnspiel und Austausch mit hauseigenem Kaffeelieferanten „piccolo fagiolo/Kleine Bohne“. In der VeränderBar soll es ein Glücksrad-Gewinnspiel geben.

Die Treccino Rösterei lädt um 11 Uhr und um 15 Uhr zur einer 30-minütigen, „kleinen Kaffeeschulung“ ein. Voranmeldungen nimmt Treccino entgegen, Teilnahme gegen eine Spende ab 5 Euro.

Zur Abschlussveranstaltung am Abend laden die Werkstatt Solidarische Gemeinschaft und der Steuerungskreis Fairtrade-Stadt ein. Mit dem Vortrag „Fairtrade-Kaffee: Warum Fair und Bio besser für die Kaffeebäuerinnen und Kaffeebräuer, unser Klima und Geschmack ist“ schließt der Tag ab.

Der Abschlussvortrag findet im Jugendgästehaus am Seeligerpark statt und beginnt um 19 Uhr. Anmeldung per E-Mail info@weltladen-wf.de oder telefonisch unter (05331)7107303.

Für Besucher gilt die 3G-Zutrittsregelung. Im Rahmen des Vortrages kann auch der neue Stadtkaffee verkostet werden, so die Stadt. Wer (ab 18 Jahren) ein kaltes alkoholisches Getränk bevorzugt, dem werde der Jägermeister Cold Brew Coffee angeboten.

