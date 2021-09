Weddel. Die Tat im Kreis Wolfenbüttel geschah in der Nacht. Die Geldkassetten des Automaten sind weg. Die Explosion hat keine Auswirkungen auf den Zugbetrieb.

Eine Sprengstoff-Explosion hat sich in der Nacht zu Donnerstag am Bahnhof Weddel ereignet. Bislang Unbekannte demolierten einen Ticket-Automaten.

Kriminalität Unbekannte sprengen Ticketautomaten am Weddeler Bahnhof

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig in Weddel im Kreis Wolfenbüttel gesprengt. Nach Angaben von Bundespolizei-Sprecher Martin Ackert alarmierte ein Lokführer eines vorbeifahrenden Güterzugs gegen 4 Uhr die Polizei. Er sah bereits das demolierte Gerät. Es werde ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, erklärt Ackert auf Nachfrage. Gas sei während der Tat in den Automaten eingeleitet worden, anschließend nahmen die Täter sämtliche Geldkassetten mit.

Wie er weiter mitteilt, habe die Explosion keine Auswirkung auf den Zugbetrieb. Die Regionalbahn Enno und Fernverkehrszüge könnten ganz normal fahren, auch der Güterverkehr sei nicht eingeschränkt. Auf Twitter teilte die Eisenbahngesellschaft Metronom indes mit, dass der Enno etwas versetzt auf dem Bahngleis halten würde, damit ein- und aussteigende Fahrgäste die Ermittlungen nicht stören.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de