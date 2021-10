Großbrand im Landkreis Wolfenbüttel - Scheune voller Heu brennt

Hedeper. In Hedeper ist es am Sonntagmittag zu einem Scheunenbrand gekommen. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Feuerwehr schützt weitere Scheunen

Brand in Scheune im Landkreis Wolfenbüttel. Brand in Scheune im Landkreis Wolfenbüttel. In Hedeper hat am Sonntag eine Scheune gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Phil-Kevin Lux

Die 15 mal 75 Meter große Scheune wurde laut ersten Angaben erst kürzlich frisch mit Heu befüllt. Die Feuerwehr schützt die nebenstehenden Scheunen, die durch die Hitzeentwicklung in Brand zu geraten drohen.

Eine große Rauchwolke ist in der Umgebung sichtbar. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Der Artikel wird aktualisiert.

red

