Praxis für Schmerzpatienten öffnet auf Klinikum-Gelände

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel ist auf dem Gelände des Städtischen Klinikums eine Praxis für Schmerzmedizin für Menschen mit chronischen Schmerzen eingezogen.

Alles neu in der Praxis für Schmerzmedizin auf dem Gelände des Städtischen Klinikums. Der Umzug in die vierte Etage des jüngst fertiggestellten Ärztehauses „Med51c“ ist abgeschlossen. Das teilt das Klinikum mit.

Die Kooperation mit der multimodalen stationären Schmerztherapie im Städtischen Klinikum bleibt bestehen und damit auch die individuellen Therapiemöglichkeiten für Menschen mit chronischen Schmerzen.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir freuen uns, unsere Patienten ab sofort in den neuen Räumlichkeiten begrüßen zu können“, so Dr. Nils Beiser, Leiter der Praxis für Schmerzmedizin. Vor allem für Menschen mit chronischen Schmerzen, die nicht stationär behandelt werden möchten beziehungsweise müssen, sei die Praxis die richtige Anlaufstelle.

Aber auch Schmerzpatienten, die die Wartezeit auf ihre stationäre Behandlung überbrücken oder eine Weiterbehandlung nach ihrem stationären Aufenthalt benötigen, seien im neuen Ärztehaus „Med51c“ an der richtigen Adresse, so der Leiter.

Anders als in der stationären Schmerztherapie können die Patienten direkt vorstellig werden. Eine Überweisung sei jedoch gern gesehen. „Alle Patienten mit anhaltenden Schmerzen, von Kopf-, Rücken- bis zum Tumorschmerz, die durch die normale Rastertherapie gefallen sind, sind bei uns richtig“, beschreibt Beiser seine typischen Patienten. Nach einer eingehenden Befragung beziehungsweise Untersuchung, erfolgt zu Beginn der Behandlung mitunter noch eine Medikamentenoptimierung, ehe die weiteren Maßnahmen koordiniert werden, so Beiser.

Das Behandlungsspektrum reicht von konventionellen Verfahren wie Spritzentherapien über Akupunktur bis zur Chirotherapie. „Die Behandlung kann der Eintritt in die stationäre Behandlung sein“, erklärt Beiser, der auch das Zepter in der stationären multimodalen Schmerztherapie des Klinikums in der Hand hält.

Möglich wird dies durch die Kooperation mit dem Städtischen Klinikum. „Da ich auch im Klinikum als Mitbehandler tätig bin, und wir somit ohnehin an einem Strang ziehen, haben unsere Patienten in beiden Einrichtungen einen direkten Ansprechpartner, was für die Therapie natürlich von Vorteil ist“, erläutert der Facharzt für Anästhesiologie.

„Ambulant wie stationär arbeiten wir nach den Standards des Robert-Koch-Instituts“, so Dr. Tobias Jüttner, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, operative Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin am Städtischen Klinikum. Jeder Patient, der stationär aufgenommen wird, werde vorab getestet. Das Testergebnis liege meist innerhalb weniger Stunden vor.

„Schmerzpatienten können jederzeit zu uns kommen und müssen keine Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus haben“, unterstreicht der Chefarzt das etablierte Hygienekonzept. Eine Anmeldung ist unter (05331)9343650 oder per Mail an info@schmerzzentrum-wf.de möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de