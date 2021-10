Musiksalon: Künstler geben Publikum Einblick mit „Making-Of“

Ein weiteres Konzert der von der Landesmusikakademie erfolgreich platzierten Reihe Musiksalon fand jetzt in der Seeliger Villa statt. Der Leiter der Akademie, Markus Lüdke, wies auf die Verbindung des Konzertkonzepts von Johann Caspar Wedell, Cello, und Julius Schepansky, Akkordeon, hin.

Werkstattatmosphäre ist das eine Stichwort, Multimedia das andere. Hier treffen sich Künstler und Akademie. Das Unfertige auf dem Weg zur Konzertreife zu begleiten, ist der Bildungsauftrag der Einrichtung am Seeliger Park. Diesen Prozess, der in der Pandemie-Pause in der privaten Sphäre der Künstler ablaufen musste, transparent zu machen, war das Anliegen der beiden Musiker. „INTO THE MUSIC“ haben sie es genannt. Das Publikum erlebt via Video in der ersten Konzerthälfte die Vorbereitungen und Abläufe am heimischen Küchentisch beim Frühstück oder in der Kaffeepause.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hier wird die Idee des Konzerts diskutiert. Probeneinblicke schließen sich an. Der Blick auf die Arbeit, die Technik. Nahaufnahmen des Fingersatzes auf dem Griffbrett machen das Handwerkliche deutlich. Da sind Menschen am Werk, die sich ihren Zugang zur Musik erarbeiten. So wird eine Brücke zwischen Zuschauer und Künstlern geschlagen. Die war unterbrochen. Streaming-Konzerte sparen diese sich gegenseitig befruchtende Beziehung aus.

Bevor dann der erste Ton erklingt, sind einem die beiden jungen Künstler vertraut. Ein Einvernehmen ist hergestellt. Der Konzertteil beginnt mit der Gambensonate g-moll von Johann Sebastian Bach, ursprünglich für zwei Flöten gesetzt. Heute zu hören in der Fassung für Cello und Akkordeon. Was zunächst gewöhnungsbedürftig anmutet, erweist sich als wunderbare Kombination. Die durch frei schwingende Stimmzungen aus Metall erzeugten Töne des Akkordeons verbinden sich auf attraktive Weise mit dem Cello-Klang. Die Durchdringung der Töne schafft eine neue Klangdimension abseits des Erwarteten. Der erste Satz erinnert an die Dynamik der Brandenburgischen Konzerte mit ihrem in den Ecksätzen beständigen Vorwärtsdrang. Das Adagio, so die Künstler, beweise mit seiner Vorwegnahme der Empfindsamkeit die grenzüberschreitende Genialität Bachs. Der zweite Programmpunkt ist ein Werk der russischen Komponistin Sofia Gubaidulina, hier original für Cello und Akkordeon gesetzt. Der Titel „In Croce“ deutet das Spannungsverhältnis der beiden Kreuzbalken an. Und so hört es das Publikum. Ein von experimentalen Wendungen erfülltes Klangspektrum. Ein Sirren und Flirren vom Akkordeon, eine spektakuläre Virtuosität vom Cellisten. Ein in seiner Konsequenz geradezu ungeheuerlicher Spannungsaufbau, der sich in einer spektakulären orchestralen Explosion auflöst.

Es folgt die „Arpeggione“-Sonate von Franz Schubert. Hier zeigt sich Schubert sowohl als unübertrefflicher Melodiker, wie auch in der rhythmischen Durchgestaltung seiner geradezu unerschöpflichen Themenbreite als ein von anderen kaum erreichter Komponist. Wiederum eine harmonische Verbindung der beiden Instrumente, die kaum die gebräuchliche Besetzung für Cello und Klavier vermissen lässt. Langer Beifall für ein gelungenes Experiment und als Dank die „Habanera“ von Maurice Ravel.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de