Auswirkungen des Großbrandes Scheunenbrand: Fische im Teich in Timmern in Gefahr

Dietrich-Holger Hundertmark aus Timmern ist besorgt, dass sein Teich wegen des Scheunenbrandes im benachbarten Hedeper-Bahnhof komplett leergepumpt werden könnte. Schon jetzt ist der Wasserspiegel um drei Meter gesunken, wie hinten im Bild an der Uferkante zu erkennen ist.

Timmern. Wegen des Großbrandes in Hedeper-Bahnhof pumpt die Feuerwehr Wasser aus einem Biotop in Timmern. Fische und Pflanzen sind in Gefahr.