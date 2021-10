Zeitreise ins Sickte der 60er Jahre

Sickte. In das Leben in Sickte in den 60er und 70er Jahren eintauchen, das können Interessierte auf dem Heimatabend im Sickter Herrenhaus.

Gab es sie, die guten alten Zeiten? - Diese Frage stellt sich auf dem geplanten Heimatabend am Freitag, 8. Oktober, um 18 Uhr im Sickter Herrenhaus. An diesem Abend können Bürger gemeinsam mit Heimatpfleger Stefan Bormann zurückblicken auf das Leben in Sickte vor etwa 50 bis 60 Jahren. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

„Im Verlauf der Zeit sind Lebensweisen und Dorfbilder schon immer einem Wandel unterlegen gewesen. Die Geschwindigkeit des Wandels war aber nie so schnell wie in unserer Zeit: Dies gilt etwa für Mobilität, Kommunikation, Technisierung oder Wirtschaft, aber auch die sozialen Beziehungen. Nur zwei Generationen zurückblickend, wähnt man sich mitunter in einer deutlich anderen Epoche.“ Mit diesen Worten lädt die Gemeinde zusammen mit Ortsheimatpfleger Stefan Bormann interessierte Zuschauer in den Rittersaal des Herrenhauses Sickte auf eine solche Zeitreise ein: „Ur-Sickter“ als Zeitzeugen werden, auch mit Hilfe von Fotos und Filmdokumenten, das Leben in Sickte vor etwa 50 bis 60 Jahren erfahrbar machen und damit auch einen neuen Blickwinkel auf den Ort der Gegenwart ermöglichen.

Der Abend soll in lockerer Atmosphäre zum Erzählen, zum Nachfragen, zum Nachdenken aber auch zum gemeinsamen Schmunzeln einladen, so teilt die Gemeinde mit. Aufgrund der geltenden Corona-Regeln erhalten Gäste Einlass, die über den vollen Impfschutz verfügen, einen maximal 24 Stunden alten negativen Test nachweisen können oder seit maximal sechs Monaten von einer Corona-Infektion genesen sind.

