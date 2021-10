TonArt bringt „Romantisches Saxofon“ ins Prinzenpalais

Im Prinzenpalais in Wolfenbüttel findet das Kammerkonzert am Samstag, 9. Oktober statt.

Am Samstag veranstaltet der Verein TonArt ein Konzert unter dem Titel „Hot Sonata“ im Prinzenpalais. Die Saxofonistin Asya Fateyeva wird im Duo mit Pianistin Valeriya Myrosh ein Kammerkonzert spielen, „Romantisches Saxofon“ und „Musik im Exil“ ergeben ein Doppelprogramm, so teilt der Verein mit.

Die jungen Musikerinnen haben bereits mehrfach Ihre Darbietungen im Prinzenpalais präsentiert. Nachdenkliches und Leidenschaftliches wollen sie ihren Zuhörern am Samstag, 9. Oktober, um 19 Uhr im Prinzenpalais bieten. Zu hören sein soll ein großes Spektrum ihres Könnens, bei dem neben Schumann, Brahms und Strauss erstmals in einer Fassung für Saxofon und Klavier auch Werke von Paul Hindemith und Erwin Schulhoff zu hören sein werden – darunter dessen populärstes Werk, seine ‘Hot Sonata’, die Schulhoff im tschechischen Exil schrieb und die mit ihren jazzigen Elementen seinerzeit Aufsehen erregte.

Die Künstlerin Asya Fateyeva ist 1990 auf der Krim geboren und widmet sich als klassische Saxophonistin einem breiten Repertoire. Dazu gehören neben Originalwerken für ihr Instrument auch Werke aus dem Barock, der Klassik und der Romantik. Als Tenorsaxophonistin gehörte Asya Myrosh zum renommierten Alliage-Quintett. Seit 2014 unterrichtet die Wahl-Hamburgerin als Dozentin klassisches Saxophon an der Musikhochschule Münster.

Die Pianistin des Abends, Valeriya Myrosh, hat an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover studiert und dort ihren Bachelor- und zwei Master-Abschlüsse (Klavier solo sowie Kammermusik) erreicht. Auch sie ist Preisträgerin internationaler Wettbewerbe und regelmäßiger Gast bei internationalen Festivals wie La Roque D’Antheron, dem Schleswig-Holstein-Musikfestival, Lucerne Festival Primadonna oder dem Internationalen Mendelssohn Festival. Zwischen 2010 und 2016 hat sie regelmäßig an einem Festival für Alte Musik auf historischen Tasteninstrumenten in Hannover teilgenommen. Als Solistin mit Orchester hat sie mit dem Nationalorchester der Ukraine und mit der Nationalphilharmonie der Ukraine musiziert. Auch auf Aufnahmen von NDR-Kultur ist Valeriya Myrosh zu hören, sowohl kammermusikalisch als auch solistisch.

Im Jahr 2016 wirkte sie an der Aufnahme einer CD mit, die mit dem Echo Klassik ausgezeichnet wurde, so teilt der verein in seiner Ankündigung mit. Valeriya Myrosh ist außerdem Dozentin für Kammermusik an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

Eintrittskarten für das Konzert im Prinzenpalais sind bestellbar bei Bücher Behr oder Online über www.tonart-wf.de. Für das Konzert s gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen mit entsprechendem Nachweis), darauf weist der Veranstalter hin. Der Eintritt kostet zwischen 5 und 20 Euro.

red

