Polizei Wolfenbüttel 29-Jährige fährt in Wolfenbüttel unter Drogeneinfluss

Bei Verkehrskontrollen stellen die Beamten am Wochenende einige Verstöße fest.

Wolfenbüttel. Am Samstagabend und in den frühen Sonntagmorgenstunden gab es in Wolfenbüttel einige Verstöße. Fahrer waren unter Alkohol- und Drogeneinfluss.