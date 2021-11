Impfteam kommt nach Wolfenbüttel, Schladen und Wartjenstedt

Gleich mehrere Impfangebote gibt es in der nächsten Woche durch den Landkreis Wolfenbüttel: Das Mobile Impfteam (MIT) des Landkreises macht dafür Station in Wartjenstedt, Schladen und Wolfenbüttel und bietet Corona-Schutzimpfungen. Ein Termin muss vorher nicht vereinbart werden, so die Verwaltung.

Impfstoff von Biontech

Zum Einsatz kommt Impfstoff von Biontech. Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen (ab 12),Auffrischungsimpfungen für Personen ab 70 oder Personen einer Risikogruppe nach den RKI-Empfehlungen, wie zum Beispiel Personen mit einer Immundefizienz, Pflegepersonal oder medizinisches Personal mit direktem Patientenkontakt (Auffrischungsimpfungen können aber erst frühestens sechs Monate nach der Covid-19-Grundimmunisierung erfolgen) sowie die Optimierungsimpfung der Grundimmunisierung nach der ersten Impfung mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson (mindestens 4 Wochen nach Impfung).

Die Orte

Impfaktion in Wartjenstedt am Dienstag, 16. November: Turnhalle an der Hildesheimer Straße 20A in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Impfaktion in Schladen am Mittwoch, 17. November: Dorfgemeinschaftshaus, Am Weinberg 9, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Impfaktion in Wolfenbüttel am Montag und Donnerstag,

15. und 18. November: Kommisse an der Kommißstraße 5 jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Mitgebracht werden müssen ein entsprechendes Ausweisdokument sowie Impfpass/Impfnachweis, wenn es sich um eine Zweit-, Auffrischungs- oder Optimierungsimpfung handelt.

