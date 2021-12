Ungebetener Besuch im Wolfenbütteler Einfamilienhaus

Ungebetenen Besuch hatte der Eigentümer eines Einfamilienhauses, welches sich in der Straße „Im Weidenkamp“ in Groß Stöckheim befindet. Als dieser am Donnerstagabend zu seinem Domizil zurückgekehrt war, erlebte er eine böse Überraschung. Einbrecher waren tagsüber über die Terrassentür in das Haus eingedrungen und hatten sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Dabei fiel ihnen ein größerer Bargeldbetrag in die Hände. Offensichtlich wollten die Diebe ihre gelungene Tatausführung auch noch feuchtfröhlich feiern und ließen hierzu eine Flasche Eierlikör aus dem Wohnzimmerschrank mitgehen. Zeugenhinweise an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, (05331)9330.

