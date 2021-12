Wolfenbüttel. Eigens zum Aufbrechen der Eingangstür brachte der Täter in Wolfenbüttel einen großen Pappkarton mit.

In der Breiten Herzogstraße scheiterte ein Einbrecher, obwohl er glaubte, besonders geschickt vorgegangen zu sein.

Die Polizei berichtet Raffinierter Einbrecher scheitert in Wolfenbüttels City

Besonders raffiniert wollte ein Täter bei einem Einbruch in ein Antiquitätengeschäft in der Wolfenbütteler City in der Breiten Herzogstraße im Zeitraum von Donnerstag, 16.45 Uhr bis Freitag, 12.22 Uhr, vorgehen.

Eigens zum Aufbrechen der Eingangstür brachte der Täter einen großen Pappkarton mit. Eine Seite dieses Kartons war komplett herausgeschnitten. Der Täter postierte den Karton mit der offenen Seite vor der Eingangstür des Geschäftes und versuchte aus diesem heraus die Tür aufzuhebeln. Für Personen, die dann zufällig an dem Geschäft vorbeikamen, war somit nur der große Karton sichtbar. Der Täter konnte somit scheinbar unbeobachtet seine Tat ausführen.

Trotzdem gelang es dem Unbekannten nicht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Es entstand leichter Sachschaden an der Tür. Zeugenhinweise an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, (05331) 9330.

