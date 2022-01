Falsche Handwerker: 93-jährige Wolfenbüttelerin verscheucht sie

Erneut haben Unbekannte sich in Wolfenbüttel als Handwerker ausgegeben – um die Situation für einen Diebstahl auszunutzen. Allerdings sind die Täter diesmal am Donnerstag gegen

12 Uhr bei einer 93-Jährigen auf Granit beziehungsweise Gegenwehr gestoßen.

Sie hatten sich als Elektrotechniker ausgegeben und seien unterwegs, um alte Elektrogeräte zu reparieren, hätten sie angegeben. So seien sie auch in die Wohnung der Seniorin an der Ringstraße gelangt.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Frau verweist die Männer lautstark der Wohnung

Als jedoch einer der beiden versucht habe, unbemerkt ins Schlafzimmer der Frau zu gelangen, sei diese misstrauisch geworden und habe die Männer lautstark der Wohnung verwiesen. Die Unbekannten seien daraufhin geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizei, kam es zu keinem Diebstahl.

https://www.wolfenbuetteler-zeitung.de/wolfenbuettel/article234239309/Unbekannte-geben-sich-in-Wolfenbuettel-als-Handwerker-aus.html

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: beide zirka 20 bis 25 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß. Einer habe dunkle Haare gehabt und eine Schirmmütze getragen. Er sei auch dunkel gekleidet gewesen. Hinweise erhofft sich die Polizei unter: (05331) 9330.

Einbruch in Schöppenstedt misslingt

Unbekannten ist am Harzblick in Schöppenstedt ein Einbruch misslungen. Die Tatzeit war laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag. Die Täter hätten versucht, die Terrassentür eines Einfamilienhauses zu öffnen. Schaden: rund 500 Euro. Hinweise werden erbeten unter (05331) 9330.

Autofahrer in Dorstadt leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 54-Jähriger am Donnerstag gegen 9.25 Uhr bei einem Unfall auf der Harzstraße in Dorstadt. Laut Polizei hatte eine 45-jährige Autofahrerin beim Einfahren in den fließenden Verkehr das Auto des Mannes übersehen. Schaden: zirka 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge seien abgeschleppt worden.

Unbekannte werfen Scheibe ein

Unbekannte haben am Donnerstag gegen 22.30 Uhr die Fensterscheibe eines Küchenfensters einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße in Wolfenbüttel mit einem Stein eingeworfen. Den Schaden gibt die Polizei mit zirka 200 Euro an. Hinweise erbeten unter (05331) 9330.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de