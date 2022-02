Erfolgreicher Start für Flexo im Gebiet Cremlingen und Schandelah

Seit dem 12. Dezember gibt es das neue, flexible Busangebot für die Ortschaften Abbenrode, Cremlingen, Destedt, Gardessen, Hemkenrode, Schandelah und Schulenrode: flexo.

Im VRB-Tarif werden die Fahrgäste mit Kleinbussen transportiert. Mit einem Anruf unter (0531) 7938400 kann flexo gebucht werden. Es gibt dabei keine starren Abfahrtszeiten – die nächste Fahrt richtet sich nach den Wünschen der Fahrgäste.

Bereits 200 Fahrgäste

Laut einer Pressemitteilung der Gemeinde Cremlingen wurde flexo in den ersten Wochen seit Betriebsstart auch fleißig genutzt. Rund 200 Fahrgäste seien in dieser Zeit bereits mit flexo gefahren.

„Das ist für den Anfang recht vielversprechend“, erklärt Susanne Koch, beim Regionalverband Großraum Braunschweig zuständig für das flexible Bedienungsangebot. „Lediglich über die Feiertage ist der Kleinbus häufig an seinem Standort geblieben, das hatten wir erwartet.“

Flexo vermeidet überflüssige Fahrten

Weil der Bus nur dann fährt, wenn es mindestens einen Fahrtwunsch gibt, sei das System sehr nachhaltig. Es gebe mit diesem System keine „überflüssigen“ Fahrten mehr.

flexo sei zudem komfortabel, denn der Weg zum Einstieg ist höchstens 300 Meter von der eigenen Haustür entfernt.

Online sind alle Halteorte aufgelistet

Dazu wurden neben den bereits existierenden „normalen“ Bushaltestellen, an denen flexo auch halten kann, in den Orten insgesamt 34 neue Halteorte geschaffen. Alle Orte, an denen flexo hält (bestehende Haltestellen und neue Halteorte), heißen flexo-Stops.

Diese sind auf der Homepage: www.flexo-bus.de zu finden. Dazu wählen Nutzer ihr Gebiet aus. Unter der Karte führt ein Link zu einzelnen Kartenausschnitten. Dort sind alle Halteorte für flexo markiert.

Flexo stellt Anschlüsse zu Zügen her

Mit flexo sind zum einen Direktverbindungen zwischen Schandelah und Cremlingen entstanden, beispielsweise zum Einkaufszentrum Im Moorbusche.

flexo ist darüber hinaus in Schandelah mit dem Bahnhof verknüpft. Dabei stellt flexo die Anschlüsse an die Züge in Richtung Helmstedt/Magdeburg und in Richtung Braunschweig her.

Seit Anfang Februar gibt es eine Neuerung

Die Buchungs- und Dispositionssoftware für flexo wurde weiterentwickelt. flexo-Fahrgäste in den Pilotgebieten müssen sich ab sofort registrieren lassen, bevor sie ihre flexible Fahrt buchen können.

Die Registrierung mit ein paar persönlichen Daten wie Adresse und Telefonnummer ist einmalig, und beim nächsten Anruf kann dann direkt gebucht werden. Die Registrierung ist mit den entsprechenden Datenschutzvorgaben gesichert.

Route richtet sich nach den Zielen der Fahrgäste

Die Vorab-Buchung jeder Fahrt ist notwendig, damit die Dispositionssoftware für alle Mitfahrenden die optimale Route berechnen kann. Daher ist eine Mitfahrt ohne vorherige Buchung nicht möglich.

Das flexo-Prinzip beruht auf dieser immer wieder stattfindenden Neuberechnung der Route: Der Kleinbus fährt innerhalb der Pilotgebiete auf keiner festen Linie, sondern die Route richtet sich danach, wohin ein oder gleich mehrere Fahrgäste fahren wollen, erklärt die Gemeinde Cremlingen weiter.

red

