Ich kann es einfach nicht

Vor einigen Tagen empfahl ein Musikpsychologe in unserer Zeitung: „Singen unter der Dusche tut gut.“ Das Trällern einer Melodie sorge für eine intensivere Atmung, wodurch mehr Sauerstoff in den Körper gelange. Ich höre zwar sehr gern gute Musik, meistens im Sessel sitzend, manchmal auch unter der Dusche oder in der Badewanne. Aber dort selbst singen? Ich habe es die vergangenen Tage einmal mit Ohrwürmern aus dem Radio ausprobiert. Ich kam mir dabei, ehrlich gesagt, albern vor. Ich bleibe lieber dabei, Musik zu hören, wenn ich zum Beispiel auf dem Liegendergometer trainiere. Denn da lenkt mich die Musik von der Anstrengung ab und versetzt mich in gute Stimmung.

