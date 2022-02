Polizei stellt Einbrecher in Erkerode noch im Geschäft

Erkerode. Der Ladenbesitzer hatte am späten Freitagabend Licht bemerkt. In Adersheim kam es zudem zu einem teuren Auto-Unfall. Der Polizei-Überblick.

Die Polizei im Landkreis Wolfenbüttel erwischte am Freitagabend einen Einbrecher in Erkerode. (Symbolfoto)

Die Wolfenbütteler Polizei hat am Freitagabend einen Einbrecher auf frischer Tat in Erkerode ertappt. Der Eigentümer eines Geschäfts in der Straße Zum Westhölzchen bemerkte gegen 23.50 Uhr, wie in seinem Scheunenladen das Licht ein- und ausgeschaltet wurde. Zudem sah er, dass die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen war. Er verständigte die Polizei.

Drei Streifenwagen umstellten den Laden wenig später, berichtet diese. Die Polizisten durchsuchten das Geschäft und nahmen den Einbrecher vorläufig fest. Der Mann war wohl durch noch eine eingeschlagene Fensterscheibe eingestiegen. Dem Ladenbesitzer zufolge wurde jedoch nichts gestohlen.

Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen – 23.000 Euro Sachschaden

Die Polizei berichtet am Samstag zudem über einen Unfall, der sich am Freitagmorgen bei Adersheim abgespielt und einen hohen Sachschaden verursacht hat: Demzufolge seien gegen 9 Uhr zwei Autofahrer auf der Landesstraße 495 aus Richtung Salzgitter gefahren. An der Abzweigung nach Leinde bremste einer der beiden Wagen an der grünen Ampel ab, weil ein Polizeiwagen mit Blaulicht die Kreuzung querte. Dies übersah der zweite Pkw-Führer, so die Polizei, und fuhr auf das bremsende Auto auf.

Der Zusammenstoß verursachte einen Sachschaden von etwa 23.000 Euro. Der hintere Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

red

