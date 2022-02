Wolfenbüttel. Ersten Angaben der Rettungskräfte zufolge ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wolfenbüttel ein Mann verletzt worden.

Das Feuer ist am Samstagmittag ausgebrochen. In der Wohnung war eine Person, die laut Feuerwehr ins Klinikum gebracht werden musste.

Regalwand brennt Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wolfenbüttel

Bei einem Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Wacholderweg in Wolfenbüttel ist ein Mann verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Städtische Klinikum.

Das Feuer brach aus bislang noch nicht geklärter Ursache im Wohnzimmer aus.

Zunächst hieß es, das Feuer sei in der Küche ausgebrochen und die Bewohner hätten die Wohnung in dem Sechs-Parteien-Haus schon verlassen. Als Brandmeister vom Dienst bestätigte Daniel Jürgens eine Rauchentwicklung in einer der Wohnungen.

Nach der ersten Erkundung hätten die Feuerwehrleute aber festgestellt, dass sich vermutlich noch ein Mann in der Wohnung befand, in der es brannte. Daher sei das Alarmstichwort auf „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“ erhöht worden, so ein Feuerwehrsprecher. Außer dem ersten Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Wolfenbüttel wurde die Freiwillige Feuerwehr Ahlum sowie Notarzt und der Organisatorische Leiter des Deutschen Roten Kreuzes Wolfenbüttel nachalarmiert.

Der erste eingesetzte Atemschutztrupp habe den Mann in der oberen Brandwohnung entdeckt. Entgegen der ersten Annahme handelte es sich nicht um einen Küchenbrand, sondern um einen Brand in einer Regalwand im Wohnzimmer. Der Mann sei zunächst auf dem Balkon in Sicherheit gebracht und betreut worden.

Vorsorglich brachte die Feuerwehr die Drehleiter in Stellung, um den Mann retten zu können

Weitere Atemschutztrupps hätten die Brandbekämpfung übernommen. Vorsorglich sei die Drehleiter für die Rettung des Mannes in Stellung gebracht worden. Sicherheitshalber hätten sich die Einsatzkräfte entschlossen, den Mann mit einer Fluchthaube durch das Treppenhaus ins Freie zu bringen.

Unterdessen habe der Brand schnell gelöscht werden können. Verkohlte Einrichtungsgegenstände seien nach draußen gebracht worden. Die weiteren Bewohner hätten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die Polizei hat die spezialisiert Tatortermittlungsgruppe angefordert. Der Einsatz war gegen 14.30 Uhr beendet.

Der Artikel wurde aktualisiert.

