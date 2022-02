Schöppenstedt. Bei einer Kontrolle hat die Polizei in Schöppenstedt einen 30-jährigen Autofahrer aufgegriffen. Der Mann war alkoholisiert und fuhr ohne Führerschein.

Der alkoholisierte Mann beleidigte bei der Kontrolle in Schöppenstedt die Polizeibeamten mehrfach. (Symbolbild)

Polizei Wolfenbüttel Mann fährt in Schöppenstedt alkoholisiert und ohne Führerschein

Ein alkoholisierter 30-jähriger Autofahrer hat die Polizei in Schöppenstedt am Dienstagabend gleich mehrfach beschäftigt. Gegen 20.30 Uhr kontrollierte laut Mitteilung eine Streife der Polizei den Mann in der Neuen Straße.

Mann fuhr ohne Führerschein und war alkoholisiert

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Weiterhin war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines. Während der Ermittlungen beleidigte der 30-Jährige zudem die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurden gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei weißt auf Vandalismus in Wolfenbütteler Parkhäusern hin

Bereits seit längerer Zeit kommt es in den Parkhäusern am Rosenwall, im Löwentor und an der Parkpalette Karlstraße zu erheblichen Schäden durch Vandalismus. Hierbei handelt es laut Polizei sich nicht nur um Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien und Beschädigung von Türen und Inventar.

Lesen Sie auch:

Hinzu kommen erhebliche Verunreinigungen durch das achtlose Wegwerfen von Müll, aber auch Verschmutzungen durch Urin. Weiterhin wurde festgestellt, dass Unbekannte das Dach des Parkhauses Löwentor, Schulwall, betreten hatten und dort befindliche Steine auf Nachbardächer geworfen hatten.

Einsturzgefahr bei Aufenthalt auf Parkhausdächern

Beim Betreten der Dächer herrscht zudem eine erhebliche Gefahr durch ein mögliches Einbrechen und anschließendem Absturz. Der bislang entstandene Gesamtschaden beträgt mehr als 40000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die zeitaufwendige Reinigung und Instandsetzung durch vermehrten Personaleinsatz.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, dass ein Aufenthalt im Parkhaus nur im Zusammenhang mit einem Parkvorgang gestattet ist. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei Wolfenbüttel wird die Parkhäuser verstärkt überwachen. Hinweise zu den möglichen Verursachern nimmt die Polizei unter (05331) 933-0 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de