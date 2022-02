Landmaschinenhändler AGCO spendet für das Pflegeteam

Michael Ziehe (rechts), Betriebsratsvorsitzender der AGCO GmbH, übergab den Scheck stellvertretend für das gesamte Team an Axel Burghardt, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums.

Die Mitarbeitenden der AGCO GmbH Wolfenbüttel, vertreten durch Michael Ziehe, Betriebsratsvorsitzender des Standortes Wolfenbüttel, überreichten jüngst einen Scheck in Höhe von 3.000 Euro an das Pflegeteam des Städtischen Klinikums. Dies teilen beide Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Das ehemalige Welger Werk wird derzeit saniert und für die Zukunft aufgestellt. Die Umbauten auf dem historisch gewachsenen Firmengelände fördern immer wieder Dinge zu Tage, die noch in einem guten Zustand sind, aber nicht mehr für die Serienproduktion benötigt werden. Bevor die Funde verschrottet werden, hatten die Mitarbeitenden die Möglichkeit, Möbel, Werkzeuge, Schüttgut und vieles mehr, gegen eine Spende mitzunehmen und damit sogar noch etwas Gutes zu tun.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spende kommt teambildenden Maßnahmen zu Gute

Der Gesamterlös der Aufräumaktion der Hallen 1-3 kam nun den Pflegekräften des Städtischen Klinikums zugute. Als Anerkennung, Dank und Respekt für das Geleistete in Zeiten der Pandemie.

„Wir freuen uns sehr über dieses Zeichen der Wertschätzung unserer Arbeit. Es macht uns stolz, dass unser täglicher Einsatz auch in der Region wahrgenommen und honoriert wird“, so Axel Burghardt, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums, der den Scheck im Namen der Pflegenden in Empfang nahm und sich beim gesamten Team der AGCO GmbH bedankte. Die Spende soll laut Aussage des Geschäftsführers für zukünftige teambildende Maßnahmen verwendet werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de