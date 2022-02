Bürgermeister Ivica Lukanic (dritter von links) hörte sich bei der Arbeitsgruppe "Transparentes und bürgernahes Verwaltungshandeln" Anregungen der Teilnehmer an.

Wolfenbüttel. Zu sechs verschiedenen Themen startet die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Agentur The Why Guys einen Bürgerbeteiligungsprozess.