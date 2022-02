Stadt und Kreis Wolfenbüttel bereiten sich auf Geflüchtete vor

Die Stadt und der Kreis Wolfenbüttel bereiten sich darauf vor, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Im Mittelpunkt steht derzeit die Schaffung und Ertüchtigung von Wohnraum.

Bürgermeister für den Frieden steht auf der Fahne, unter der Holger Bormann, Ivica Lukanic und Galia El Boustami (von links) stehen. Foto: Stadt Wolfenbüttel

So arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stabsstelle derzeit – und zwar nicht erst seit Montag – vor allem daran, möglichen Wohnraum für zu erwartende Menschen aus der Ukraine zu suchen. „Wir gehen davon aus, dass zunächst hauptsächlich Frauen und Kinder kommen werden, da Männer zwischen 18 und 60 Jahren nicht ausreisen dürfen“, sagt Thorsten Raedlein, Pressesprecher der Stadt Wolfenbüttel. Der Fokus liege auf Wohnungen, hierzu müssten viele Gespräche mit Vermietern geführt werden. Ad hoc stünden Wohnungen für zirka 23 Personen zur Verfügung.

Die Stabstelle der Stadt Wolfenbüttel arbeitet wegen der zu erwartenden Flüchtlinge auf Hochtouren

„Weiterhin beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen mit den notwendigen Strukturen wie Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs“, erzählt Raedlein weiter. Darüber hinaus kooperieren die 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stabsstelle mit sämtlichen Mitgliedern des Runden Tisches, die auch durchgehend Angebote für Geflüchtete haben.

Beschäftigt seien noch viele weitere Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung aus den verschiedensten Bereichen, insbesondere aus dem Baubereich, um zeitgleich auch die Unterkunft „Lange Straße“ (Flüchtlingsunterkunft Okeraue) wieder nach Absprache mit dem Landkreis ans Netz zu bringen. Raedlein: „Hier könnten perspektivisch rund 100 Personen eine Unterkunft erhalten. Hier sind wir natürlich auch auf die Hilfe von Handwerkern angewiesen und nehmen gerne Angebote, uns hier zu unterstützen, um schnell die Arbeiten abschließen zu können.“

In den Gemeinden und Samtgemeinden werden Wohnungen für Kriegsflüchtlinge ertüchtigt

Marion Tsombanis steht in einer teilmöblierten Flüchtlingswohnung. Die Wohnung wird weiter ertüchtigt, damit Geflüchtete einziehen können. Foto: Stephanie Memmert

Auch die Gemeinde Schladen-Werla wolle Soforthilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine leisten. „Wir haben damit begonnen, freie Wohnungen, die für Flüchtlinge in Reserve gehalten wurden, mit Möbeln, Wäsche und Geschirr auszustatten“, sagt Andreas Memmert, Bürgermeister der Gemeinde Schladen-Werla. Die Flüchtlings- und Sozialarbeiterin der Gemeinde Schladen-Werla, Marion Tsombanis, kümmere sich.

Sie berichtet: „Wir haben derzeit 22 Wohnungen für Geflüchtete in der Gemeinde Schladen-Werla.“ 20 Wohnungen seien derzeit belegt. In der Gemeinde Schladen-Werla gebe es derzeit 107 zugewiesene und 20 zugezogene Flüchtlinge, so Tsombanis. Memmert beschreibt das Procedere: „Geflüchtete sollen zunächst in Landesaufnahmestellen aufgenommen, aber nach kurzer Zeit auf die Gemeinden aufgeteilt werden. Wir bemühen uns, weitere Wohnungen anzumieten.“

Auch in der Samtgemeinde Elm-Asse wird der „Reserve-Wohnraum“ vorbereitet. „Insgesamt haben wir während der zurückliegenden Jahre 561 geflüchtete Menschen aufgenommen. Allein in den vergangenen zwei Monaten erfolgte die Unterbringung von 21 geflüchteten Personen“, berichtet Bürgermeister Dirk Neumann.

„Die Samtgemeinde Oderwald richtet derzeit die noch vorhandenen Wohnungen für eine kurzfristige Unterbringung von geflüchteten Personen her und ist bemüht, im Bedarfsfalle weiteren Wohnraum anzumieten“, antwortet Thomas Rosenthal vom Fachbereich Ordnung, Soziales, Schulen und EDV der Samtgemeinde Oderwald. Gegenwärtig seien in der Samtgemeinde Oderwald noch 64 Flüchtlinge untergebracht. In der Hochzeit der jüngsten Flüchtlingskriese 2015/2016 seien zeitweilig bis zu 160 Personen in der Samtgemeinde Oderwald untergebracht worden.

Betreuungs- und Versorgungskapazitäten für Flüchtlinge sollen in Gang gesetzt werden

Auch die Samtgemeinde Sickte wolle Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen und ihre Kapazitäten auf diesem Gebiet ausbauen. Kelb: „Auch werden wir Abläufe für das Hochfahren kurzfristiger und übergangsweiser Unterbringungsmöglichkeiten in öffentlichen Liegenschaften vorbereiten. Zudem wollen wir notwendige Betreuungs- und Versorgungskapazitäten in Gang setzen.“ Derzeit seien in der Samtgemeinde Sickte 133 Flüchtlinge untergebracht.

In der Gemeinde Cremlingen sind derzeit in den gemeindeeigenen beziehungsweise angemieteten Objekten insgesamt 115 Personen mit Migrationshintergrund untergebracht. Bürgermeister Detlef Kaatz sagt: „Wir wollen humanitär helfen und natürlich auch Flüchtlinge bei uns aufnehmen. Grundsätzlich ist es schwierig einzuschätzen, wie viele Flüchtlinge tatsächlich kommen. Wir gehen davon aus, dass die Zahl immer größer wird, je länger der Krieg andauert.“

Daher müsse die Gemeinde auf die bevorstehende Situation der Flüchtlingswelle und -unterbringung bestmöglich reagieren. „In diesem Zusammenhang haben wir unseren Stab für außergewöhnliche Ereignisse aktiviert. Dieser prüft unter anderem, welche räumlichen Kapazitäten ausgeweitet beziehungsweise aktiviert werden können“, so Kaatz. Darüber hinaus werde derzeit geklärt, die Flüchtlingshilfe vor Ort zu stärken – sowohl im Verwaltungsbereich als auch bei den ehrenamtlich Tätigen. Zudem sei auch ein hohes Maß an Unterstützung in der Bevölkerung im Gemeindegebiet zu erwarten. Dies alles werde bestmöglich koordiniert.

Hilfstransport rollt an die polnisch-ukrainische Grenze – der Wolfenbütteler Espen Becker hilft

Unterdessen wird der Wolfenbütteler Espen Becker mit einem Hilfstransport an die polinisch-ukrainische Grenze fahren. Der Partnerschaftsverein Soltschiw-Schöningen hat dazu aufgerufen, Hilfsgüter wie Geld, Isomatten, Schlafsäcke, Decken, Windeln, Medikamente und Hygieneartikel zu spenden. Auch Pamela Maack, Tochter des Vereinsvorsitzenden Peter Voß, stellte mit ihrer Familie ein Fahrzeug zur Verfügung und sortiert gemeinsam mit Helfenden die Güter in ihrer Garage. „Die Solidarität ist überwältigend. Schnell war das erste Fahrzeug bis zur Oberkante gefüllt“, sagt Maack.

Der Wolfenbütteler Espen Becker, der derzeit zusammen mit Maack in dem Büro von Dunja Kreiser arbeitet, organisierte mit seiner Mutter Susanne Becker (Lehrerin an der Fachschule für Heilerziehungspflege in Neuerkerode) ein weiteres Fahrzeug von der Evangelischen Stiftung Neuerkerode.

Der Transport soll nach jetzigem Stand mit vier Fahrzeugen und neun Fahrern am Mittwochmorgen um 4 Uhr starten. Auch Espen Becker wird mitfahren. „Ich freue mich, zu helfen“, sagt er. „Es ist eine Möglichkeit, auch der eigenen Hilflosigkeit, die wir alle fühlen, etwas entgegenzusetzen.“ Für den Hilfstransport wird er von seinem Praktikum bei Dunja Kreiser freigestellt.

Unterdessen zeigen der Landkreis Wolfenbüttel und seine Kommunen Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Mit einem gemeinsamen Spendenaufruf wenden sich Landrätin und Bürgermeister an die Bürgerinnen und Bürger der Kommunen.

„Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine und unsere Solidarität gilt der gesamten ukrainischen Bevölkerung“, sagt Landrätin Christiana Steinbrügge. „Mit Ihrer Spende helfen Sie, das Leid etwas zu mildern, dafür danke ich Ihnen herzlich.“

Marc Lohmann als Sprecher der Kommunen des Landkreises ergänzt: „Wir verurteilen in aller Deutlichkeit den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine. Dieser Krieg bringt Leid und Verzweiflung über unzählige Familien. Es geht jetzt darum, eine drohende humanitäre Katastrophe in der Ukraine zu verhindern.“

Ein Beitrag für die Menschen in Not

„Ich bin zutiefst erschüttert über die Bilder aus der Ukraine. Wir alle können nicht nachempfinden, was es bedeutet, in Angst, um das eigene Leben und das der Familie Stabilität und Heimat zu verlieren. Deshalb werden Landkreis, Stadt und Gemeinden ihren Beitrag für die Menschen in Not leisten“, unterstreicht Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic.

Zur schnellen Hilfe für Kriegsopfer in der Ukraine wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Geldspenden können auf das Konto DE49 25050000 0199 9536 54 (Nord LB Hannover) des Landkreises Wolfenbüttel mit dem Stichwort „Solidarität Ukraine“ eingezahlt werden. Die Spenden werden Hilfsorganisationen für ihre humanitäre Hilfe in der Ukraine zur Verfügung gestellt. Jeder Euro hilft und wird für die dringendsten Bedürfnisse der Menschen im Kriegsgebiet eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Unterzeichnet haben den Spendenaufruf Landrätin Christiana Steinbrügge und die Bürgermeister Detlef Kaatz (Cremlingen), Marco Kelb (Sickte), Frederik Brandt (Baddeckenstedt), Marc Lohmann (Oderwald), Andreas Memmert (Schladen-Werla), Dirk Neumann (Elm-Asse) und Ivica Lukanic (Wolfenbüttel).

Der Bericht wird aktualisiert.

