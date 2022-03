Wolfenbüttels Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Es geht um Sachbeschädigungen am Heckenkamp und um einen versuchten Pkw-Aufbruch am Alten Weg. (Symbolfoto)

Polizei Wolfenbüttel Unbekannte beschädigen acht Autos am Heckenkamp in Wolfenbüttel

Am Heckenkamp in Wolfenbüttel haben Unbekannte in der vergangenen Woche acht parkende Fahrzeuge beschädigt. Die Täter zerkratzten bei den am Straßenrand abgestellten Wagen den Fahrzeuglack. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, an. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.

Täter scheitern bei Einbruchsversuch in einen Pkw

Zudem haben bislang unbekannte Täter zwischen dem 1. März (10 Uhr) und dem 8. März (15 Uhr) versucht, in ein Auto auf dem Parkplatz des Wolfenbütteler Klinikum einzudringen. Sie scheiterten jedoch, so die Polizei: „Die Täter hebelten an der Fahrertür, scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben, in das Fahrzeug zu gelangen.“

Die Schadenshöhe wird mit zirka 2.500 Euro angegeben. Zeugenhinweise zum Geschehen am Alten Weg nimmt die Polizei ebenfalls unter (05331) 9330 an.

