Sicker Schüler wollen Geflüchteten helfen

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine kündigen sich auch im Landkreis Wolfenbüttel durch ankommende geflüchtete Menschen an. Es werden hauptsächlich Kinder, Jugendliche, Mütter und ältere Menschen erwartet. Die Oberschule Sickte (OBS) möchte gut auf alle Erfordernisse vorbereitet sein, berichtet sie.

Die geflüchteten Kinder und Jugendlichen hätten ihr Zuhause, ihre Väter oder andere Familienangehörige und vielleicht Freunde zurücklassen müssen und kämen zum Teil nach traumatisierenden Erlebnissen aus dem Krisengebiet in eine ihnen noch unbekannte Umwelt und Zukunft. Ein Team von Lehrkräften an der OBS Sickte wurde von Schulleiter Stefan Marken beauftragt, die Ankunft schutzsuchender Kinder bestmöglich vorzubereiten, heißt es in der Pressemitteilung.

Konzept der Schüler-Patenschaft

Ein wichtiger Baustein im Konzept sei die Schüler-Patenschaft. Die Konfrontation mit der Situation und dem Helfen von Menschen aus einem anderen Kulturkreis sei immer auch eine große Chance für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, so Schul-Sozialpädagogin Claudia Bartels. Die Lehrerinnen Michaela Lüttig und Simone Poser organisierten zusammen mit Bartels die Vorbereitung der Schülerschaft auf die Ankunft der geflüchteten Kinder. In kleinen Schulungen solle vermittelt werden, wie wichtig ihre Rolle für die Geflüchteten sein werde. Sie würden „erste Ansprechperson“ in der neuen Umgebung, Begleitung, Hilfe – und hoffentlich bald Freunde. Lehrerin Ulla Kossian kümmere sich bereits jetzt schon um angekommene Familien.

Die Schule sucht dringend engagierte Bürgerinnen und Bürger, die auf Honorarbasis als pädagogische Hilfskräfte die Schule unterstützen können. Vorteilhaft wären Sprachkenntnisse in Ukrainisch oder Russisch. Interessenten melden sich in der OBS unter (05305) 91940.

red

