Die Herzog-August-Bibliothek gibt es jetzt auch zum Hören

Zum 450-jährigen Bestehen plant die Herzog-August-Bibliothek (HAB) in Wolfenbüttel so einiges. Unter anderem soll es eine Ausstellung zur Geschichte der Bibliothek und eine Briefmarke geben. Doch noch mehr: Die HAB hat jetzt auch einen Podcast.

Die erste Staffel von „HAB gehört“ flankiert laut einer Pressemitteilung die Feierlichkeiten zum

450. Jubiläum der HAB in diesem Jahr. Dabei werde die HAB als internationale Forschungs- und Studienstätte der Öffentlichkeit im Interview-Format präsentiert. Der Fokus liege auf den wissenschaftlichen Aktivitäten und der Sammlung der Wolfenbütteler Bibliothek. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen als Expertinnen und Experten für ihre jeweiligen Fachgebiete auftreten – und so interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer daran teilhaben lassen.

Das passiert in den ersten Folgen

Die erste Episode ist auch schon online: Den Auftakt macht in der ersten Folge Peter Burschel, Direktor der Herzog-August-Bibliothek. Peter Burschel erzählt, was genau vor 450 Jahren passiert ist, und führt die Zuhörenden durch die Geschichte der Herzog-August-Bibliothek bis zu ihrer Gegenwart. Dabei gibt er einen Ausblick auf seine Publikation „Die Herzog-August-Bibliothek. Eine Geschichte in Büchern“ sowie auf die anstehenden Ereignisse und Veranstaltungen des Jahres 2022.

Die zweite Episode soll, so heißt es weiter, im April erscheinen. Sie widme sich dem Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England, welches im Rahmen der Jubiläumsausstellung in der Augusteerhalle zu sehen sein wird. Christian Heitzmann, Leiter der Abteilung Handschriften und Sondersammlungen, soll im Interview erklären, was dieses Buch – ein Publikumsmagnet – so besonders macht. Zur Sprache kommen sollen aber auch andere wertvolle Schätze der Bibliothek, wie das Große Stammbuch Philipp Hainhofers.

Hier können Sie den Podcast hören

In der Rubrik „Mythen und Gerüchte“ räumen die „HAB gehört“-Expertinnen und Experten mit immer wiederkehrenden Irrglauben aus ihrem Fachbereich auf: Verlebte Lessing in Wolfenbüttel wirklich die glücklichsten Jahre seines Lebens? Darf man alte Handschriften tatsächlich nur mit weißen Handschuhen berühren?

Auch unsere Zeitung wird sich in den nächsten Monaten in einer Serie der HAB widmen. Wir werden Mitarbeitende und ihre Arbeit vorstellen, um einen Einblick in das Wirken der Bibliothek zu geben.

„HAB gehört“ ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel und wird vom Programm Kultur.Gemeinschaften der Kulturstiftung der Länder gefördert. Alle Episoden sind bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Samsung Podcasts, Podimo, Podigee und auf der Webseite der HAB zu finden: www.hab.de/hab-gehoert/

