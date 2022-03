Schöppenstedt: Zeugen nach versuchter Körperverletzung gesucht

Schöppenstedt. Zwei Unbekannte haben am 16. März einen 27-Jährigen angegriffen. Der Mann konnte rechtzeitig in Richtung Bahnhofstraße fliehen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer versuchten Körperverletzung im Bereich Abelnkarre und Steinweg am 16. März. (Symbolbild)

Bereits am vergangenen Mittwoch soll ein 27-jähriger Mann in Schöppenstedt Opfer einer versuchten Körperverletzung geworden sein. Polizeiangaben zufolge sollen zwei vermummte Täter den Mann gegen 20.30 Uhr im Bereich Abelnkarre und Steinweg unvermittelt angegriffen haben.

Die Unbekannten sollen dabei einen Teleskopschlagstock und Pfefferspray eingesetzt haben. Der 27-Jährige habe jedoch unverletzt in Richtung Bahnhofstraße fliehen können.

Die Angreifer werden als 18 bis 25 Jahre alt beschrieben. Ein Täter sei zirka 1,75 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen. Der zweite Täter sei zirka 1,80 Meter groß, kräftig und trug eine schwarze Mütze bekleidet gewesen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalles. Telefon: (05331) 933-0.

Wolfenbüttel: Zugangstor einer Sportanlage beschädigt

Vermutlich um sich Zugang zu einer Sportanlage in Linden zu verschaffen, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende den Schließmechanismus eines Zugangstors zum Sportgelände am Hillberge zerstört. Zum entstandenen Sachschaden kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Als Tatzeitraum nennt sie die Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 12.15 Uhr. Hinweise: (05331) 933-0.

red

