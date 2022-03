Polizei Wolfenbüttel 42-jähriger Autofahrer fährt in Wolfenbüttel in parkendes Auto

Bei einem Unfall ist am Dienstagnachmittag ein 42-jähriger Autofahrer in Wolfenbüttel verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Mann sei mit seinem Auto kurz nach fünf Uhr auf der Jägerstraße unterwegs gewesen, als er offenbar aus Unachtsamkeit mit einem ordnungsgemäß parkenden Auto kollidierte. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro. Der Mann musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins städtische Klinikum gebracht werden.

Zwei Polizeibeamte bei einem weiteren Einsatz leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag sind zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz leicht verletzt worden. Die Beamten waren zu einem Discounter in der Wendessener Straße gerufen worden, weil sich dort zwei Personen aufhielten, die sich nicht an die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung gehalten hatten. Bei der Personalienfeststellung und der Durchsetzung eines Platzverweises widersetzte sich ein 37-jähriger Mann mit Gewalt. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unbekannte Täter brechen Gartenlaube in Schladen auf

In Schladen haben unbekannte Täter eine Gartenlaube in der Kolonie Sandkamp aufgebrochen. Laut Polizei passierte der Einbruch zwischen Montagabend, 21. März 17.30 Uhr und Dienstagmittag, 22. März, 12 Uhr. Aus der Laube wurden ein Kraftstoffkanister mit Inhalt und Gartengeräte gestohlen. Zum Schaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein anderer Versuch, eine weitere Gartenlaube aufzubrechen, scheiterte im selben Zeitraum vermutlich aufgrund einer installierten Alarmanlage. Hinweise nimmt die Polizei Schladen entgegen unter (05335) 929660.

Lesen Sie mehr aus Wolfenbüttel:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de