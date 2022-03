Zwei weitere Diebstähle von Rüttelplatten im Kreis Wolfenbüttel

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh zwei Rüttelplatten gestohlen, die jeweils auf Baustellen in Sickte, An der Wabe, und in Salzdahlum, Ortsausgang Richtung Atzum, abgestellt waren. Es sind die Fälle zwei und drei binnen kurzer Zeit, denn auch in der Nacht zu Montag stahlen Unbekannte eine Rüttelplatte in einem Neubaugebiet in Sickte, berichtet die Polizei. Wie beim ersten Fall ist auch bei den neuen Delikten der Abtransport der jeweils über 500 Kilogramm schweren Maschinen unklar. Der Wert des Diebesgutes bei den Fällen in der Nacht zu Dienstag liegt insgesamt bei zirka 20.000 Euro.

Polizei registriert außerdem zwei Aufbrüche von Baucontainern

Zudem wurden in der Nacht zu Dienstag an der Baustelle zwischen Salzdahlum und Ahlum zwei Baucontainer aufgebrochen. Zum Diebesgut und zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Hinweise: (05331) 9330.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de