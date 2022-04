Hochwasserpartnerschaft Schunter/Wabe geht Projekte an

Lehre. Aus der Theorie geht es in die Praxis. In Arbeitskreiskreisen werden Ideen für die Umsetzung vorbereitet. Der Beitritt zur Leader-Region ist geplant.

In Lehre trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen, Landkreisen und Städten zur ersten Steuerkreissitzung der Hochwasserpartnerschaft Schunter/Wabe in diesem Jahr. „Wir gehen jetzt aus der Theorie heraus und in die Praxis hinein“, wird der Geschäftsführer des Wasserverbandes Weddel-Lehre (WWL), Ralf Johannes, in der Pressemitteilung zitiert. Einstimmig wurde er demnach zum neuen Sprecher der Hochwasserpartnerschaft gewählt, bevor die Unterzeichnung der neuen Kooperationsvereinbarung durch alle Partner bestätigt wurde.

Herausforderung in Brennpunkten

Die neue Kooperationsvereinbarung gilt laut WWL für den Zeitraum 2022 bis 2024 und verlängert die bisherige Zusammenarbeit zur Bewältigung der Herausforderungen in Hochwasserbrennpunkten im Einzugsgebiet von Schunter und Wabe. Die Gemeinden Lehre und Cremlingen, die Samtgemeinden Sickte und Nord-Elm, die Städte Wolfsburg, Braunschweig und Königslutter am Elm sowie der Regionalverband Großraum Braunschweig und der Wasserverband Weddel-Lehre sind Mitglieder der Kooperation, heißt es weiter. Der WWL koordiniere die Zusammenarbeit und übernehme federführend die Beantragung auf Gewährung von Fördermitteln.

70 Einzelmaßnahmen

Ziel für die kommende Arbeitsperiode der Partnerschaft sei es, die bislang in der Theorie erarbeiteten Hochwasserschutz-Maßnahmen in den regional gegliederten Arbeitskreisen zu priorisieren und auszuarbeiten, sodass bereits ab dem kommenden Jahr die Umsetzung einzelner Maßnahmen initiiert werden könne. Langfristig solle sich daraus ein kontinuierlicher Prozess entwickeln, bei dem nach und nach die Maßnahmen des bereits vorhandenen Maßnahmenkatalogs, der zirka 70 Einzelmaßnahmen umfasse, umgesetzt würden. Für alle involvierten Städte und Gemeinden solle so Schritt für Schritt ein wirkungsvoller Schutz vor Hochwasserereignissen und Starkregen aufgebaut werden, der auch die Folgen des Klimawandels einbeziehe und ihnen klug begegne.

Um die Realisierbarkeit dieser wichtigen Schritte und Maßnahmen organisatorisch und finanziell abzusichern, sei für 2023 der Beitritt zur Leader-Region Elm-Schunter geplant. Mit der Unterstützung des Maßnahmenprogramms der EU zur Förderung der „Entwicklung im ländlichen Raum“ sollten finanzielle Mittel zur optimalen Umsetzung der Maßnahmen gesichert und die politische Aufmerksamkeit auf den Hochwasserschutz als Teil des Handlungsfeldes Klimaschutz gelenkt werden.

red

