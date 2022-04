Hinweise für Wolfenbütteler, die im Ausland Urlaub machen

Viele Wolfenbütteler nutzen die Osterferien für einen Urlaub im Ausland. Damit es bei der Einreise nach Deutschland keine Probleme gibt, weist der Landkreis auf die derzeit geltenden Bestimmungen hin.

Hochrisikogebiet und Virusvariantengebiet

Aktuell (Stand 4. April) sind keine Länder als Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet ausgewiesen. Am Tag der Einreise sollte vor der Ausreise zunächst geprüft werden, welchen Status der Urlaubsort hat. Informationen zu Risikogebieten gibt es auf den Internetseiten des RKI unter www.rki.de.

3G-Nachweis bei Einreise

Alle Personen, die das 12. Lebensjahr vollendet haben, benötigen bei der Einreise nach Deutschland einen 3G-Nachweis (Impf-, Genesenen- oder gültigen Testnachweis). Ein Test darf frühestens 48 Stunden vor der Einreise erfolgt sein. Beim Impfnachweis ist zu beachten, dass Personen, die einmal mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, erst als vollständig geimpfte Personen gelten, wenn diese Personen eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten haben. Personen, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen bei der Einreise keinen Nachweis.

Einreiseanmeldung aus Hochrisikogebieten

Alle Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben, müssen sich vor der Einreise in Deutschland digital anmelden: www.einreiseanmeldung.de. Unmittelbar nach der Einreise gilt eine Absonderungspflicht (Quarantäne). Es gelten diverse Ausnahmen von der Absonderungspflicht. Weitere Informationen dazu im Internet unter www.bundesgesundheitsministerium.de.

Anmeldung über den Landkreis

Bei einer technischen Störung des Einreiseportals kann die Einreiseanmeldung über die Internetseiten des Landkreises Wolfenbüttel erfolgen (www.lkwf.de), dort ist ein Formular hinterlegt. Die Übermittlung eines Nachweises erfolgt dann bitte per Mail an einreise@lk-wf.de. Falls eine Meldung über das Internet nicht möglich ist, kann eine Aussteigekarte ausgefüllt werden. Diese wird im Flugzeug oder im Reisebus ausgehändigt.

