Seniorin während des Einkaufs in Wolfenbüttel bestohlen

Wolfenbüttel. Unbekannte haben sich am Mittwoch die Geldbörse einer 87-Jährigen gegriffen. Wolfenbüttels Polizei sucht nun Zeugen zu dem Diebstahl am Neuen Weg.

In Wolfenbüttel ist eine 87-jährige Frau in einem Supermarkt bestohlen worden. (Symbolbild)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch einer 87-jährigen Frau während des Einkaufens in einem Verbrauchermarkt in Wolfenbüttel die Geldbörse aus der Handtasche. Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 11 Uhr im Neuen Weg. Der entstandene Schaden wird mit zirka 200 Euro angegeben. Hinweise an (05331) 9330.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß auf Parkplatz

Die Polizei Wolfenbüttel berichtet zudem von einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Schweigerstraße in Wolfenbüttel: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist am Mittwoch zwischen 17.45 und 18.15 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen ein anderes Auto gefahren. „Hierbei wurde der schwarze VW Golf erheblich an der rechten Fahrzeugseite beschädigt“, so die Polizei.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Hinweise: (05331) 9330.

Lesen Sie auch: Wer ist „KD“? Wolfenbüttel sucht nach den Park-Vandalen

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de