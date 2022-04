Bandcontest in Wolfenbüttel: Der erste Finalteilnehmer steht

Wolfenbüttel. The Smoking Livers treten in Runde eins alleine in der Veränderbar an.

Das Summertime-Festival wirft seine Schatten voraus. Der Festivalsommer wird mit einem alljährlichen Bandcontest eröffnet. Die Vorrunden haben begonnen und sind eine Chance für kleinere regionale Bands. Das Festival wird von rund 40 Ehrenamtlichen organisiert und von der Stadtjugendpflege unterstützt.

Die Veränderbar ist Ort des Auftakts mit lautem, präsent-fordernden Punk-Rock. Die Kneipe für Jugendliche mit der einzigartig dichten Atmosphäre zwischen Wohnzimmer, Bude und Atelier ist voll. Die Band The Smoking Livers haben volles Haus. Das Publikum ist dicht bei den Musikern.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Szene für Aufsehen gesorgt

Wie Marie Orban aus dem ehrenamtlichen Team des Festivals mitteilte, seien einige Bands zur ersten Vorentscheid-Runde spontan abgesprungen. Dadurch gehörte der Wolfenbütteler Gruppe The Smoking Livers mit ihrem Frontman Till Goldmann nicht nur allein die Bühne der Veränderbar, sondern die Formation zieht auch automatisch ins Finale ein. „Es wird bei der heutigen ersten Runde keine Abstimmung geben, da die anderen Bands automatisch qualifiziert sind“, so Marie Orban.

The Smoking Livers mit ihrem Sänger hatte schon vor geraumer Zeit in der regionalen Musikszene mit dem Song „Sag deinem Herzen Ade...“ für Aufsehen gesorgt. Was die Gruppe da jetzt den Zuhörern in der Veränderbar bot, war Punk-Rock, sehr gut gemacht. Viele eigene Songs. Texte, die es beim genaueren Hinhören durchaus in sich haben. „Schere, Stein, Papier“ ist wieder so ein Trennungs-Song. Oder „Komm wir Spielen“, rotzig hingeworfene Reflexionen elementarer und emotionaler Wendekreise. „Ideenlos“, vielleicht einer der richtig großen Songs der Band.

Summertime-Festival seit 2011

Originelle Kompositionen, so gut rübergebracht, dass da die Emotion sofort vom Publikum aufgefangen wird. Guter Punk-Rock. Gute Texte. Und dazu noch eine tolle Atmosphäre.

Am 11. Mai wird in der Einrichtung an der Kreuzstraße 13 die zweite Vorrunde stattfinden. Für den 11. Juni ist dann das Finale vorgesehen. Die Siegerbands der Vorrunden treten im Wettbewerb gegeneinander an. Der Gewinner des Contests wird durch Publikumsakklamation entschieden.

Das Summertime-Festival ist seit 2011 als Förderer der regionalen Kunst- und Musikszene aktiv, teilte Daniela Rieken von der Stadtjugendpflege mit. Es sei Ziel, der jungen Popkultur aus der Region eine Alternative und Bühne zu den herkömmlichen und kommerziell organisierten Großveranstaltungen zu geben.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de