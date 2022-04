Wohnhaus brennt im Kreis Wolfenbüttel – Drehleiter im Einsatz

Kissenbrück. Großeinsatz der Feuerwehren in Wolfenbüttel: In einem Fachwerkhaus in Kissenbrück ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Rauchsäule weit sichtbar.

Der Rauch war von weitem sichtbar: Im Dachstuhl eines Fachwerkhauses in Kissenbrück ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Ein Feuer ist am Sonntagnachmittag in einem mehrgeschossigen Fachwerkhaus in Kissenbrück im Kreis Wolfenbüttel ausgebrochen, die Rauchsäule des Feuers war von weitem sichtbar. Das teilt die Feuerwehr Wolfenbüttel mit. Anwohner waren angehalten, Türen und Fenster wegen des Rauches geschlossen zu halten.

Gegen kurz nach 15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Durch die starke Rauchentwicklung war die Rauchsäule für die Einsatzkräfte bereits bei der Anfahrt zu sehen. Aus diesem Grund hatte Gemeinde Brandmeister Jan Fischer bereits Großalarm auslösen lassen. Am Fachwerkgebäude an der Ecke Friedrichsweg-Schlesierweg war das Feuer am Dachstuhl ausgebrochen.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schreck für die Bewohner des Fachwerkhauses

Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten sich mehrere Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen. Von innen und von außen löschten die Einsatzkräfte, um den sich ausdehnenden Brand einzudämmen und das Übergreifen auf das restliche Gebäude zu verhindern.

Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Schreck für die Bewohner eines Fachwerkhauses in Kissenbrück und Großeinsatz für die Feuerwehren: Am Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Schreck für die Bewohner eines Fachwerkhauses in Kissenbrück und Großeinsatz für die Feuerwehren: Am Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Schreck für die Bewohner eines Fachwerkhauses in Kissenbrück und Großeinsatz für die Feuerwehren: Am Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Schreck für die Bewohner eines Fachwerkhauses in Kissenbrück und Großeinsatz für die Feuerwehren: Am Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Schreck für die Bewohner eines Fachwerkhauses in Kissenbrück und Großeinsatz für die Feuerwehren: Am Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht



Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Schreck für die Bewohner eines Fachwerkhauses in Kissenbrück und Großeinsatz für die Feuerwehren: Am Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Schreck für die Bewohner eines Fachwerkhauses in Kissenbrück und Großeinsatz für die Feuerwehren: Am Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Koglin

Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Schreck für die Bewohner eines Fachwerkhauses in Kissenbrück und Großeinsatz für die Feuerwehren: Am Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Koglin

Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Schreck für die Bewohner eines Fachwerkhauses in Kissenbrück und Großeinsatz für die Feuerwehren: Am Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Koglin

Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Schreck für die Bewohner eines Fachwerkhauses in Kissenbrück und Großeinsatz für die Feuerwehren: Am Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Koglin



Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Schreck für die Bewohner eines Fachwerkhauses in Kissenbrück und Großeinsatz für die Feuerwehren: Am Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Koglin

Feuer bricht in Fachwerkhaus im Kreis Wolfenbüttel aus Schreck für die Bewohner eines Fachwerkhauses in Kissenbrück und Großeinsatz für die Feuerwehren: Am Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Koglin

Laut bisherigen Angaben ist glücklicherweise niemand verletzt worden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt. Die Feuerwehren Remlingen, Kissenbrück, Groß Denkte sowie auch die Drehleitergruppe der Feuerwehr Wolfenbüttel und der Einsatzleitwagen aus Schladen waren im Einsatz.

Lesen Sie mehr aus Wolfenbüttel und unserer Region:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de