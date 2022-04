Bibliotheks-Jubiläum: Wolfenbüttel erhält Sonderbriefmarke

Eine Sonderbriefmarke wurde zum 450. Jubiläum der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel gestaltet. Morgen wird sie vorgestellt.

Zum 450-jährigen Jubiläum der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel ist eine Sonderbriefmarke erschienen, die am Donnerstag (17.00 Uhr) offiziell präsentiert wird. Die Marke hat einen Wert von 195 Cent und ist bereits seit Anfang April erhältlich. Herausgeber des Sonderpostwertzeichens ist das Bundesfinanzministerium in Berlin.

Vorgestellt wird die Marke von Bibliotheksdirektor Peter Burschel, Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) und dem Staatssekretär Carsten Pillath. Die Präsentation ist ein Teil der Feierlichkeiten, die die international als renommiert geltende Forschungs- und Studienstätte in diesem Jahr zum Jubiläum ausrichtet.

Erst Anfang April hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Wolfenbüttel anlässlich des Bibliothek-Jubiläums besucht. Einen Bericht über seine emotionale Rede lesen Sie hier.

