Für die Bürger Serviceportal der Stadt Wolfenbüttel ist in Betrieb

Die Stadt hat nach eigenen Angaben als erste Kommune im Landkreis Wolfenbüttel das im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) bis Ende des Jahres geforderte Serviceportal an den Start gebracht. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen aus dem Stadtgebiet können online Anträge an die Verwaltung stellen und dazu auch mit ihr kommunizieren.

Über www.wolfenbuettel.de/serviceportal können demnach Urkunden bestellt, Bewohnerparkausweise beantragt und verlängert, in der Fundsachen-Suche nach verlorenen Gegenständen geschaut oder der Status von beantragten Passdokumenten abgefragt werden. Nach und nach sollen in den nächsten Monaten alle Ämter und Abteilungen an das Portal angeschlossen und weitere Dienstleistungsangebote zur Verfügung gestellt werden.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch weiterhin im Rathaus

Ziel ist es, so die Stadt, Bürgern möglichst viele Dienstleistungen digital anzubieten, ohne erst das Rathaus aufsuchen zu müssen. Selbstverständlich würden die Dienstleistungen aber auch weiterhin im Rathaus mit Präsenzterminen angeboten. Es müsse also niemand Befürchtungen haben, künftig alles am Computer erledigen zu müssen. Das Serviceportal sei als zusätzlicher Service zu sehen.

Das Portal ergänze das bisherige Angebot der Internetseite der Stadt und werde an diese angebunden. Im Registerreiter Online-Rathaus würden Serviceportal, Online-Terminvereinbarung sowie alle Dienstleistungen von A bis Z vereint.

Die Besonderheit am Serviceportal sei, dass durch einen Portalverbund alle Dienstleistungen der Stadt sowie des Landkreises auch beim jeweils anderen Serviceportal abrufbar seien, damit Bürger im Kreisgebiet das gesamte Angebot von Stadt und Landkreis auf einen Klick nutzen könnten. Für den Großteil der Online-Dienste sei eine einmalige Registrierung beim Servicekonto Niedersachsen erforderlich. Dieses Servicekonto könne künftig für die Beantragung diverser Dienstleistungen niedersachsenweit genutzt werden.

Angebot beim Kreis ist gefragt

Der Landkreis setzt laut Stadt das Serviceportal für die kreiseigenen Dienstleistungen bereits seit Februar 2021 ein. Seit längerer Zeit könnten so bereits Dienstleistungen in den Bereichen Zulassung, Abfall sowie Gesundheitswesen online vorgenommen werden. Das Angebot werde bereits gut angenommen.

Lesen Sie auch:

Stadt Salzgitter will digitaler werden

Im Frühjahr soll das Bürgerportal in Wolfenbüttel starten

Digitale Verwaltung- Die umstrittene „Bürgernummer“ kommt

Für alle, die das Dienstleistungsangebot der Bürgerdienste im Rathaus wahrnehmen möchten, gibt es zwei Möglichkeiten: Terminvereinbarung unter www.wolfenbuettel.de/otv oder spontaner Besuch zu den Öffnungszeiten (Montag, Donnerstag, 8-13 und 14-18 Uhr, Dienstag, 7.30-13 und 14-15 Uhr, Mittwoch, Freitag, 7.30-13 Uhr. In diesem Fall seien Wartezeiten nicht vermeidbar, dafür könne aber der neu eingerichtete Bereich im Foyer des Rathauses genutzt werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de