Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall in Wolfenbüttel

Auf dem Grünen Platz in Wolfenbüttel ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen um kurz nach neun Uhr auf dem Grünen Platz in Wolfenbüttel ereignet. Eine Autofahrerin, Jahrgang 1952, ist vom Neuen Weg kommend in den Grünen Platz eingebogen, als sie offenbar aus ungeklärter Ursache beschleunigte.

Parallel dazu scherte ein Wagen aus einer Parklücke von rechts aus und touchierte den Wagen der Frau. Diese verlor dann die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das zunächst die Bordsteinkante auf der Mitte der Straße berührte und dann auf die Seite kippte. Die Frau wurde eingeklemmt. Der Rüstzug der Wolfenbütteler Feuerwehr musst das Dach des Wagens abtrennen. Sie kam ins Klinikum.

Der blaue Wagen im Hintergrund hat beim Ausparken aus einer Parklücke am Grünen Platz in Wolfenbüttel das schwarze Auto touchiert – mit verheerenden Folgen. Foto: Jörg Koglin

Infolge des missglückten Ausparkvorgangs wurden noch zwei weitere Fahrzeuge leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt nun, wer hauptverantwortlich für den Unfall ist.

