Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Feuerwehr muss am Donnerstagabend einen massiven Brand löschen. Schon am Dienstag brannte es in der Nähe. Anwohner haben Angst.

Erneut brannte es in der Straße Am Brückenbach in Wolfenbüttel. Die Feuerwehr löschte den Dachstuhlbrand mit einem Großaufgebot.

Feuer in Wolfenbüttel Dachstuhlbrand in Wolfenbüttel – wieder brennt es am Brückenbach

In unmittelbarer Nähe zu der Brandstelle am Dienstag hat es am Donnerstagabend erneut in der Straße Am Brückenbach in Wolfenbüttel gebrannt – wieder stand ein Dachstuhl in voller Ausdehnung in Flammen. Die Bewohner des Mehrparteienhauses konnten sich in Sicherheit bringen und wurden durch Rettungskräfte des DRK betreut.

Eine Polizeistreife aus Fümmelse hatte die Rauchentwicklung um kurz vor 23 Uhr bemerkt. Die Funkstreife und der Brandmeister vom Dienst gaben bereits auf der Anfahrt eine erste Lagemeldung ab, die auf einen Großbrand hindeuteten. Neben dem schon alarmierten Löschzug der Wolfenbütteler Feuerwehr wurde Vollalarm für das Stadtgebiet ausgelöst – und die Tanklöschfahrzeuge aus Linden, Groß Stöckheim und Braunschweig-Leiferde angefordert.

Am Brückenbach: Wolfenbüttels Feuerwehr löscht Brand bis tief in die Nacht

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits hohe Flammen aus dem Dach des Wohnhauses. Die Brandschutzmauer und ein massiver Löscheinsatz im Innen- und Außenangriff über die Drehleiter brachten die Flammen gegen 23.30 Uhr unter Kontrolle. „Feuer aus“ konnte etwa eine Stunde später gemeldet werden.

Das Dach des Mehrparteienhauses in Wolfenbüttel wurde großflächig zerstört. Die Polizei ermittelt. Foto: Jörg Koglin

Das Haus musste durch die Stadtwerke stromlos geschaltet werden. Die Bewohner mussten bei Freunden oder Verwandten übernachten. Verletzt wurde niemand.

Noch am Abend machten sich Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic, Ortsbrandmeister Sven Dost, Stadtbrandmeister Olaf Glaeske und Brandabschittsleiter-West Florian Graf ein Bild von der Lage.

Zahlreiche Beobachter des Einsatzes machten ihre Befürchtungen und Ängste nach einem möglichen weiteren Brand in der Nähe deutlich. Noch während der Brandbekämpfung nahm die Polizei erste Ermittlungen auf.

