Wolfenbüttel. Malerin Sigrid Reiser zeigt ihre Aquarelle im Terminal von Schmidt-Reisen in Wolfenbüttel. „Kunst ist, wenn das Auge die Seele berüht“, sagt sie.

Ausstellung Sigrid Reiser zeigt in Wolfenbüttel ihre Aquarelle

Neue Ausstellung im Terminal von Schmidt-Reisen: Die Malerin Sigrid Reiser begrüßte gut 50 Gäste zur Eröffnung und als besonderen Ehrengast den Bildhauer Magnus Kleine-Tebbe aus Braunschweig. Von ihm besitzt sie nämlich „eine zauberhafte Mädchenskulptur“ im Garten, wie sie mitteilt. Reisers Dank ging speziell an Walburga Schmidt und das gleichnamige Reiseunternehmen, das ihr die Ausstellung ermöglichen.

Den Anstoß ihrer Laufbahn erfuhr sie als Kind vom Vater. Er war Architekt und projektierte am Reißbrett Eigenheime. So schön wollte sie auch zeichnen können. So half er ihr beim Malen von Häuschen und Bäumen. Als erstes Bilderbuch schenkte er ihr das Zigarettenbilder-Sammelalbum „Malerei der Gotik und Frührenaissance“. „Es gab wohl damals nichts Besseres“, erklärt Sigrid Reiser.

Kunst statt Architektur studierte Sigrid Reiser

Das angestrebte Architekturstudium an der TU Braunschweig wurde jedoch abgelehnt. Von 200 Anwärtern seien nur zehn Mädchen angenommen worden. Aus Enttäuschung sei sie zur benachbarten Pädagogischen Hochschule gegangen und belegte vorrangig die Fächer Kunsterziehung bei Professor Ernst Straßner und Deutsch. Es folgten 40 Jahre Schuldienst.

An der Volkshochschule Wolfenbüttel bei der Künstlerin Gudrun Jakubeit besuchte sie etliche Seminare und unternahm zahlreiche Malreisen. Dort lernte sie Jutta Bötel kennen. Beide verbinde ein ähnlicher Lebensweg: Abitur im Schloss Wolfenbüttel, Zeichenlehrer Wilhelm Krieg, später Studium an der PH bei Professor Straßner.

Beim Malen wird der Kopf ausgeschaltet

Die Laudatorin Jutta Bötel ist die organisatorische Leiterin der Malgruppe „Farbe(n)freunde Börßum“. Sie stellt den Kontakt zu Kirche und Gemeinde her. Die Gruppe trifft sich wöchentlich im evangelischen Gemeindehaus und darf einmal im Jahr in der Kirche ausstellen. In der Oderwaldhalle Börßum gibt es vierteljährliche Ausstellungen. Künstlerin Antje Löffler vom Kunstverein Harz-Goslar ist die „Kreativ-Direktorin“ und gibt Anregungen.

Sigrid Reiser selbst hat zwar Kunst studiert, aber beim Malen schalte sie den Kopf aus und male aus dem Bauch heraus, wie sie erklärt. Sie schwanke zwischen harmonischer Darstellungsweise in gedeckten Farbklängen bis zu explosivem Kontrapunkt in den religiösen Bildern. Wobei ihr die gedeckte Harmonie mehr entspreche. Kunst ist, wenn das Auge die Seele berührt, beruhigend oder aufrüttelnd, sagt sie. Für Sigrid Reiser bedeute die Malerei, ob eigene oder andere, eine erfüllende Lebensfreude.

