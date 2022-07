Während Schwimmbadbesuch: Diebe stehlen Roller von 12-Jährigem

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel wurde der Tretroller eines Jungen entwendet, während er im Schwimmbad war. Außerdem haben Diebe teure Partyleuchten geklaut.

Besonders traurig dürfte ein 12-jähriges Kind nach dem Diebstahl seines Tretrollers sein. Der Junge stellte sein Fortbewegungsmittel am Freitag um 17.30 Uhr auf dem Vorplatz des Stadtbades Okeraue ab. Dabei sicherte er seinen Roller mit einem Schloss gegen Diebstahl. Als er sich um 19.30 Uhr nach seinem Schwimmbadbesuch wieder zum Abstellort begab, war der Rollers weg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen.

Dreiste Diebe stehlen hochwertige Lampen

In der Nacht zu Samstag fielen einer Streifenbesatzung zwei junge Männer (23 und 22 Jahre) auf, welche sich gegen 1.50 Uhr auf dem Exer-Gelände in Wolfenbüttel aufhielten. Aufgrund ihrer auffälligen Verhaltensweise bekamen die Beamten den Eindruck, dass die beiden Wolfenbütteler etwas zu verbergen hätten. Einer der beiden versteckte hinter seinem Rücken eine Lampe, bei welcher es sich um einen sogenannten Partyspot handelte. In unmittelbarer Nähe entdeckten die Beamten eine weitere Partyspot-Lampe.

Ermittlungen ergaben, dass die beiden Strahler zuvor auf einer Feier entwendet wurden. Die Beamten stellten zudem fest, dass noch eine weitere Lampe fehlte, welche bislang noch nicht aufgefunden werden konnte. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Mehr aus Wolfenbüttel:

Radfahrer beschädigt Auto und flüchtet

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, welcher am Freitag, 8. Juni, gegen 22.10 Uhr in der Wolfenbütteler Ferdinandstraße gegen ein geparktes Auto gefahren ist. Obwohl der abgestellte Hyundai dabei erheblich beschädigt wurde, setzte der Zweiradfahrer seine Fahrt fort. Die Höhe des Fahrzeugschadens wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter (05331) 9330 melden.

