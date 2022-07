Schöppenstedt. Bei Eitzum ist am Sonntagabend ein Auto ins Schleudern geraten und im Graben gelandet. Der 40-jährige Fahrer hatte offenbar Drogen konsumiert.

Die Polizei ordnete einen Bluttest an (Symbolbild).

Polizei Wolfenbüttel Schöppenstedt: Auto schleudert in Graben – Fahrer unter Drogen

Ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, hat sich am Sonntag, 24. Juli, in Schöppenstedt zugetragen. Wie die Polizei mitteilt, kam das Auto gegen 20.40 Uhr auf der Kreisstraße 11, zwischen den Ortschaften Sambleben und Eitzum, aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und geriet in den Seitengraben.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 40-jährige Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Vortest bestätigte dieses Verdacht und eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein des Manns wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, es musste abgeschleppt werden.

Einbruch in Wolfenbütteler Kfz-Werkstatt

In Wolfenbüttel sind Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Heinrich-Eberhardt-Straße eingebrochen. Zwischen Samstagmittag, 14 Uhr, und Sonntagfrüh, 9.30 Uhr, schlugen der oder die Täter eine Fensterscheibe ein und durchwühlten die Büroräumlichkeiten nach Wertvollem. Ob etwas entwendet worden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen.

